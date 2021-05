BERLUSCONI, Di nuovo ricoverato al San Raffaele

Nuovo ricovero al San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. Il numero uno del Monza, ex del Milan, è arrivato nelle scorse ore nella struttura dopo dieci giorni trascorsi nella sua villa di Arcore in seguito al precedente ricovero. Ora nuovi controlli ospedalieri che si inseriscono nel quadro clinico di un Berlusconi - scrive il Corriere della Sera - debole per una serie di fattori, soprattutto per una patologia infiammatoria di cui soffriva cronicamente, peggiorata dal Covid e a cui si aggiungono i soliti problemi cardiaci. Le sue condizioni - conclude il portale del quotidiano milanese - sono da tenere particolarmente sotto controllo.