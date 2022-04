BERGONZI, Pinamonti su Terracciano? Non c'è nulla

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato della direzione di gara di Massimi in Fiorentina-Empoli. Queste le sue dichiarazioni riportate da calcioinpillole.com: "Ieri è intervenuto Maresca sul fallo di Pinamonti su Terracciano. Non so cosa l’arbitro abbia potuto vedere al monitor... Non c’era nulla di eclatante, era un contrasto di gioco. Non c’è nulla, è incomprensibile. Da quel momento la partita per l’arbitro è andata in salita. Divento matto per queste cose, è stato messo in difficoltà un collega".