BERETTA, Su A a 18 squadre decide il cons. federale

Maurizio Beretta, presidente della Lega di serie A, ha parlato dell’ipotesi di riportare il numero delle partecipanti alla massima serie a 18 squadre: “Il discorso va approfondito all’interno della Lega, poi è competenza del Consiglio Federale. E’ giusto e normale discutere, ma allo stato un percorso di questo genere non è iniziato”. Il discorso vira poi sul calcio-spezzatino, rimarcando che “i risultati sono sotto gli occhi di tutti, dal sabato al posticipo ci sono 9,5 milioni di persone che fruiscono del prodotto calcio. E anche se gli stadi sono obsoleti, non si perdono spettatori per cui ogni fine settimana dieci milioni di persone seguono il calcio e questo è un risultato straordinario. L’introduzione, poi, del turno di mezzogiorno, che all’inizio era stato visto con scetticismo, sta andando molto oltre le aspettative”. Chiusura dedicata ai miglioramenti che il calcio italiano può attuare in vista delle prossime stagioni per ovviare a problemi come il maltempo: “Siamo pronti a ragionare e a discutere si qualche aggiustamento, però può capitare una stagione come questa e si gestisce il problema. Le stesse cose sono successe in Francia e Inghilterra”.