BENFICA, Grossi guai in vista ma Rui Costa non c'entra

Guai in vista per il Benfica del presidente Manuel Rui Costa che però è già stato assolto da ogni accusa di frode fiscale e corruzione e per questo non sarà ritenuto penalmente responsabile. Discorso diverso per il club e soprattutto l'ex presidente Luis Filipe Vieira che - riportano varie fonti portoghesi tra cui A Bola - sarebbe indagato dalla Procura per aver pagato due giocatori svincolati 4,2 milioni di euro a fronte di un valore reale di spesa di 725mila euro, falsificando così cifre e servizi per prelevare milioni dalle casse del club.

Oltre all'ex presidente, sono indagati anche i dirigenti del club lusitano Paulo Goncalves, Fernando Oliveira, Vitor Valente e Paulo Grencho. In un comunicato il Benfica ha dichiarato che analizzerà dettagliatamente tutte le accuse con i suoi avvocati, e nel contempo ha garantito che si difenderà "senza esitazione da ogni accusa infondata".