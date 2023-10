BELTRAN, Tripletta arriverà. La Lazio per riprendere punti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Lucas Beltran, protagonista di una doppietta ieri contro il Cukaricki, ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato così dopo la vittoria: “La verità è che sono molto contento per la vittoria della squadra, la cosa più importante, e dopo per i gol. Sono stanco sì, ma ne è valsa la pena e sono molto felice. Mi è mancato un gol alla tripletta ma sono sicuro che arriverà”.

Sul suo secondo gol: “Ho visto che il Chino stava per lanciare e mi sono buttato nello spazio tra i difensori, quando ho visto che la palla stava arrivando ho messo il piede e l’ho toccata bene per segnare, che era la cosa più importante da fare”.

Prosegue: “Una vittoria molto importante per la classifica, perché i gol contano tanto nel girone. Siamo molto contenti per la vittoria, dovevamo fare una grande gara dopo la sconfitta con l’Empoli, sapevamo che non eravamo quelli di lunedì sera. Oggi dovevamo dimostralo e vincere”.

Conclude: “C’è da spostare l’attenzione velocemente sulla Lazio, una partita dove dovremo recuperare i punti persi con l’Empoli. Lo prepareremo come sempre al meglio”.