BELTRAN, Se ti danno del razzista normale surriscaldarsi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alla fine della gara dell'Argentina Sub23 con la Francia alle Olimpiadi, si è creato un parapiglia con una rissa che ha visto coinvolto anche Lucas Beltran dopo che Badè ha esultato in maniera esagerata in faccia all'attaccante viola. Proprio Beltran a ESPN ha spiegato. "Tutta questa storia di Argentina-Francia (con le accuse di razzismo per il coro cantato e condiviso sui social da Enzo Fernandez, ndr) è stata ingigantito. Se non fosse stato per la canzone, non ci sarebbe stato che il ricordo dei Mondiali. Uno debole di cuore impazzisce. Non piace certo vedersi festeggiare i gol in faccia, però sono cose che succedono in campo.

Per me è una cosa già passata, non ho problemi con i francesi. Ma ora si è ingigantita perché ci hanno attaccato l’etichetta di razzisti che non ci rispecchia. Vi invito in Argentina per vedere come siamo, gentili con tutti. E' un'etichetta sbagliata e se ti insultano e ti chiamano razzista, poi è normale che ti surriscaldi”.