Beltran e Moreno festeggiano insieme...a Valencia. La foto

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:26
L'ultima sessione di calciomercato ha portato lontano da Firenze due dei pochi sudamericani rimasti nella rosa della Fiorentina: Matias Moreno e Lucas Beltran. Entrambi sono volati in Spagna per vestire le due maglie della città di Valencia, il difensore classe 2003 indossa la maglia del Levante mentre l'attaccante argentino quella del Valencia. Proprio ieri i due giocatori viola in prestito si sono incontrati in occasione del ventiduesimo compleanno del difensore, questa la dedica di Lucas Beltran sui social: "Buon compleanno fratello! Quanto ti voglio bene".