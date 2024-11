BELGIO-ITALIA, Vittoria azzurra di misura. 20 min per Kean

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Bastava un punto, ne sono arrivati altri tre. La nuova Italia di Luciano Spalletti allo stadio Re Baldovino di Bruxelles ha conquistato il quarto successo in cinque partite e ha superato un altro crash test staccando così il pass per i quarti di finale di Nations League. Contro il Belgio Donnarumma e compagni hanno portato a casa una partita dai tanti volti: a tratti dominata, sofferta nel finale. Conquistata di misura col primo gol in azzurro di Sandro Tonali e figlia di quel 3-5-1-1 che è capace di valorizzare come nessun altro modulo quello che per distacco è il nostro miglior reparto: il centrocampo.

Per i viola, c'è stato spazio solo per Moise Kean per gli ultimi venti minuti finali, entrato al posto di Retegui. Non c'è stata l'occasione per l'esordio di Comuzzo.