BAZZANI, Prandelli mi ha colpito. Ricordo nel 2000...

L'ex attaccante Fabio Bazzani, oggi allenatore, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Da fine agosto/settembre, dopo l'esperienza al Perugia, ho deciso di tornare a fare il primo come in Serie D: ho fatto il vice di Cosmi ma l'indole e i sentimenti vanno rispettati, volevo tornare da solo e ho scelto così. Ora aspetto di poter rientrare: c'era qualcosa verso dicembre, si è smosso qualcosa ma tra altre scelte del club e situazioni che non mi sembravano ideali, non ho accettato".

Che effetto le ha fatto leggere la lettera di Prandelli?

"Senza permettermi di entrare nei pensieri e nei motivi della sua scelta, sono stato toccato. Nel 2000/01 ho avuto la fortuna di averlo come allenatore a Venezia: abbiamo vinto la B, e mi ha dato tanto sul campo ma anche fuori. La stagione dopo sono andato nel suo stanzino chiedendogli di farmi andare a Perugia, dove mi voleva Cosmi e avrei potuto avere più chance. Era la mia occasione di essere il titolare, e lo capì guardandomi negli occhi. Ci fu un colloquio da ragazzo a uomo, una persona straordinaria. Mi ha toccato quando ha detto del mondo che va più veloce di quanto pensiamo: chi è dentro a un certo tipo di calcio ed attaccato ad alcuni valori oggi ne trova sempre meno, e rischia di rimanerci male. Non c'è più il rapporto di una volta, quando entravi nella testa e nel cuore, oggi devi essere più cinico. C'è chi ci riesce e chi no, ma ha fatto capire che il mondo e il calcio stanno cambiando direzione: se non ti ci trovi non devi per forza andare avanti".