BAZZANI, Nel 3-5-2 serve punta di peso. Ribery...

Fabio Bazzani, ex attaccante tra le altre di Sampdoria, Lazio, Venezia e Perugia ed anche vice di Cosmi in seguito, è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra ha trovato la sua compattezza, il suo equilibrio, ma senza spazi fanno fatica ad essere pericolosi ed offendere. Il 3-5-2 lo ho adottato da 4 anni, lo conosco molto bene: o riesci ad avere due attaccanti centrali che ti danno pericolosità in area di rigore sennò rischi di avere l'area poco occupata a meno che non tu abbia interni di centrocampo che sono quasi delle punte, ma non è il caso della Fiorentina. Il problema dei viola al di là degli attaccanti in sé è proprio un sistema di gioco, una costruzione che non ti permette di attaccare l'area con tanti giocatori. Vlahovic rimane da solo, Ribery va a sinistra a fare giocate... A gennaio è un bel dilemma. Vlahovic? Ha margini di crescita enormi perché è giovane, è discontinuo, ma fa parte dell'età. Ha bisogno di uno vicino perché apre gli spazi, ha forza e ha qualità però ritengo che da solo non possa ribaltare le sorti dell'attacco della squadra. Prendete l'Inter: Lautaro viene meno fuori di Ribery, ma ha comunque Lukaku vicino che se butti la palla là ci pensa lui. Nel 3-5-2 Ribery può giocare solo seconda punta, manca anche un regista vero e proprio perché Borja Valero non lo è, Pulgar fa fatica a far girare la squadra, Amrabat è adattato... Un play che porti verticalità manca un pochino. Prandelli è andato sul male minore: equilibrio, compattezze e solidità sperando nelle giocate di Ribery e nella crescita delle mezzale. Caicedo? Ottimo giocatore che si sposerebbe bene con Vlahovic, ma siamo sempre al punto di prima. Ribery dove gioca? Perdi gli equilibri a metterlo trequartista insieme a questi due davanti. Oggi lui vuole arrivare a rischiare qualcosa in più quando ci sarà l'opportunità. Non c'è chi ti attacca l'area di rigore, ma tutti vogliono la palla nei piedi".