BAYERN, Post scudetto: conferma Tuchel, torna Rummenigge

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Uefa/Image Sport

(ANSA-AFP) - MONACO DI BAVIERA, 28 MAG - Thomas Tuchel sarà l'allenatore del Bayern Monaco anche la prossima stagione. Lo ha assicurato il presidente del club Herbert Hainer durante una conferenza stampa, annunciando anche il ritorno dell'ex giocatore dell'Inter Karl-Heinz Rummenigge nella società bavarese. "Siamo assolutamente convinti di Thomas Tuchel. È uno dei migliori allenatori d'Europa, lo ha dimostrato nei suoi vari incarichi", ha spiegato Herbert Hainer, assicurando che non c'era "nessun pensiero" riguardo ad una separazione da Tuchel , arrivato in Baviera alla fine di marzo. Dopo la vittoria di sabato pomeriggio a Colonia (2-1) e l'undicesimo titolo consecutivo di campione tedesco, Tuchel aveva messo in dubbio la propria permanenza al Bayern esclamando: "All'inizio ci sono io". Una dichiarazione interpretata da alcuni media tedeschi come una possibile partenza prima della scadenza del suo contratto nell'estate del 2025. Per un nuovo inizio nella gestione del club, Hainer ha poi spiegato che l'ex presidente del consiglio di amministrazione dal 2002 al 2021, Karl-Heinz Rummenigge, che aveva ceduto il posto a Kahn nell'estate del 2021, entrerà a far parte del consiglio di sorveglianza del club, nella prossima riunione di martedì. (ANSA-AFP).