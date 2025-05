Bayern, il saluto di Muller: "Niente di meglio che una vittoria per chiudere"

Thomas Müller ha ricevuto un'emozionante standing ovation al momento della sua sostituzione, nella sua ultima apparizione in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco. Il 35enne ha espresso la sua profonda gratitudine per la calorosa accoglienza dei tifosi dopo la partita: "Quello che è successo dopo la partita davanti alla curva dei tifosi dimostra quanto sia forte l'apprezzamento reciproco. Sono una persona che valorizza le emozioni positive. Oggi è stato un ottimo modo per concludere la stagione. Sento davvero l'affetto nei miei confronti e, onestamente, non c'è niente di meglio".

Müller lascia la Bundesliga con l'incredibile cifra di 503 presenze, 150 gol e 211 assist con il Bayern, ma rimarrà con la squadra per l'imminente Mondiale per Club prima di concludere ufficialmente la sua avventura venticinquennale con il club. Per il suo futuro si parla in particolare della MLS americana ma in passato si era parlato anche di un'interesse della Fiorentina.