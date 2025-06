Baturina saluta la Dinamo Zagabria: "Lascio il club a cui devo tutto"

Cercato un anno fa anche dalla Firoentina, Martin Baturina si gode la sua nuova avventura al Como. E con un messaggio carico di emozioni sui canali ufficiali del club, il talentuoso centrocampista croato ha salutato la squadra che lo ha visto crescere e diventare un uomo, la Dinamo Zagabria che lo ha lasciato partire per una cifra attorno ai 25 milioni.

"Lascio il club dove sono cresciuto, maturato e ho imparato tutto, da un luogo che è diventato la mia seconda casa", ha scritto Baturina, esprimendo la dualità di questo momento. "Questo giorno porta con sé sia gioia che tristezza. Sono felice perché mi aspettano nuove sfide e un passo avanti nella mia carriera, ma lasciare il club e la città in cui ho trascorso la maggior parte della mia vita non è mai facile. Insieme, in questi otto anni, abbiamo scritto pagine meravigliose della storia della Dinamo: abbiamo vinto sette trofei, rappresentato con orgoglio il club e la Croazia in Europa e mostrato al mondo cosa significa far parte della Dinamo. La Dinamo per me è stata e sarà sempre – orgoglio, emozione e passione".

Tra i tanti ricordi, alcuni sono indelebili: "È difficile scegliere solo alcuni momenti, ma mi sono rimasti impressi il debutto contro il Gorica, il primo gol contro il Šibenik, i gol nei derby, il giocare in Champions League, e in particolare l'indimenticabile celebrazione dell'anno scorso in Piazza Ban Jelačić. Sono ricordi che porterò con me per tutta la vita."

Il suo messaggio si conclude con un grazie: "Ringrazio di cuore tutti i miei compagni di squadra, gli allenatori, i membri dello staff e tutti nel club. È stato un onore condividere questo percorso con voi. Le amicizie che abbiamo creato dureranno per tutta la vita. Un ringraziamento speciale anche a tutti i nostri tifosi – il nostro 12° giocatore – che ci hanno sostenuto nelle vittorie e ci hanno spinto avanti nei momenti difficili."