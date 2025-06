Ufficiale C'è l'accordo con il Leverkusen, Wirtz passa al Liverpool per 136 mln euro

(ANSA) - LONDRA, 13 GIU - Nuovo trasferimento record in Premier League: il Liverpool, neo-campione d'Inghilterra, ha raggiunto un'intesa con il Bayer Leverkusen sulla base di oltre 136 milioni di euro, per il fantasista Florian Wirtz. L'ufficializzazione del trasferimento arriverà solo dopo che il 22enne centrocampista offensivo avrà superato le visite mediche, previste nei prossimi giorni. Quello di Wirtz è destinato a diventare l'acquisto più caro nella storia della Premier, ben superiore ai 125 milioni spesi due anni fa dal Chelsea per il centrocampista argentino Enzo Fernández, arrivato dal Benfica. I Reds hanno vinto la concorrenza del Manchester City e del Bayern Monaco, anche grazie alla preferenza espressa dallo stesso giocatore.

Dal debutto in prima squadra con il Leverkusen a 17 anni, Wirtz ha collezionato 57 gol in 197 partite, contribuendo alla vittoria della prima Bundesliga del club nel 2024. Con la maglia della nazionale tedesca, con cui ha esordito nel 2021, finora ha segnato sette gol in 31 presenze. Wirtz diventerà il secondo giocatore proveniente dal Leverkusen quest'estate, dopo l'ingaggio del terzino destro Jeremie Frimpong, pagato poco meno di 40 milioni di euro. (ANSA).