Roberto Mancini: "Mi manca allenare a tempo pieno, la Serie A è casa mia"

vedi letture

Lunga intervista ai microfoni del portale Transfermarkt per Roberto Mancini. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana si è detto pronto a tornare in pista, rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Mi manca allenare a tempo pieno. La Serie A è la mia casa, ma sono anche interessato a nuove esperienze e ad altri campionati".

In quale campionato ti sei divertito di più ad allenare?

"Ogni campionato è speciale. Ho apprezzato molto la Premier League, e gli anni passati nel Regno Unito sono stati davvero eccezionali. Ogni allenatore sogna la Premier. Detto questo, conservo bei ricordi delle esperienze in Turchia, Russia (con lo Zenit, ndr) e Arabia. Nel calcio moderno è importante conoscere culture, tradizioni e mentalità diverse, per poter gestire al meglio uno spogliatoio internazionale".

Hai ricevuto offerte per allenare in Inghilterra dopo la vittoria all’Europeo con l’Italia nel 2023?

"Sì, ma il mio impegno con l’Italia me lo ha impedito".