Parma, per la panchina in pole c'è De Rossi. Ma tra le alternative c'è anche Palladino

Complice il puzzle panchine che sta via via componendosi in Serie A, presto anche il Parma potrebbe fare la propria scelta definitiva in merito all'allenatore. Ed in tal senso il nome in cima ai gradimenti della società resta quello di Daniele De Rossi. Le alternative però non mancano, con Cherubini e gli altri dirigenti che stanno sondando più di una pista: una porta ad Alberto Gilardino, seguito anche dalla Cremonese e soprattutto dal Pisa. Quindi Paolo Vanoli, reduce dall'avventura al Torino, e Raffaele Palladino dopo l'anno alla Fiorentina, si legge su TMW.

"De Rossi e Gilardino sono nella lista come tanti altri perché, al di là dei profili che già seguivamo, abbiamo avuto proposte da tante persone che vedono Parma come realtà importante. La società condivide il nostro operato, ha compreso cosa è successo. Non abbiamo nessuna fretta di fare scelte, non sarà un qualcosa che avverrà nel giro di poche ore", le parole di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma.