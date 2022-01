BARONE, Vlahovic non dà risposte. Juve, zero offerte

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana, tornando in prima battuta sul caso Vlahovic, che nel servizio viene dichiarato sì come possibile partente, ma solo per 80 milioni di euro: "Con gli agenti zero comunicazione, la settimana scorsa ho avuto una conversazione con Dusan e ovviamente risposte zero. Ovviamente tocca a lui dare una risposta, gliel'ho chiesto spesso anche quando c'era il presidente qui".

La notizia rilanciata dalla Gazzetta su Kulusevski + 35 milioni di euro per Vlahovic è vera?

"Non leggo mai la Gazzetta, ho letto la notizia su Tuttosport ma alla Fiorentina non è arrivata nessuna offerta, posso confermarlo. Ci sono conversazioni con squadre all'estero ma si balla in tre, non in uno".

Perché vi sentite attaccati?

"L'utilizzo della parola 'macchietta', dei film di mafia di Scorsese, di un'Italia da dimenticare. Sono attacchi di razzismo tramite i media non accettabili e questa posizione la teniamo abbastanza dura".