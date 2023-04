BARONE, Stadio? Sono fiducioso. Con Nardella...

INDISCREZIONI DI FV DUNCAN, IL GHANESE RIMARRÀ A FIRENZE PER ALLENARSI Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, non figura nella lista dei convocati viola per la gara di domani contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il ghanese rimarrà nel capoluogo toscano per allenarsi ed essere al meglio per le... Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, non figura nella lista dei convocati viola per la gara di domani contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il ghanese rimarrà nel capoluogo toscano per allenarsi ed essere al meglio per le... NOTIZIE DI FV COMMISSO, SI COMPLIMENTA CON ITALIANO, JACK E I TIFOSI Come appreso da FirenzeViola.it, a fine partita c'è stato grande entusiasmo negli spogliatoi viola. Anche il Presidente Commisso ha voluto complimentarsi con tutta la squadra e col mister Italiano che, per la prima volta in carriera, ha vinto a San... Come appreso da FirenzeViola.it, a fine partita c'è stato grande entusiasmo negli spogliatoi viola. Anche il Presidente Commisso ha voluto complimentarsi con tutta la squadra e col mister Italiano che, per la prima volta in carriera, ha vinto a San... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 aprile 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi