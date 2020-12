BARONE, Stadio? Creiamo un fondo per le archistar

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Tiki Taka ieri sera dopo il pareggio col Genoa: "È stato importante che la squadra abbia lottato fino all'ultimo secondo. Entrambe le squadre hanno lottato tanto, si meritava di più ma purtroppo l'1-1 è la verità: è tempo di pensare alla prossima partita. L'importante è che la squadra non volesse uscire dal campo con 0 punti. Prandelli? Tutta queste storie su Sarri e Spalletti non sono vere. Abbiamo parlato con Cesare, lui ci ha detto di essere a disposizione e di poter portare la Fiorentina in alto, poi avremmo visto se rinnovare. Gli altri sono tutte chiacchiere messe in giro dai giornali".

Il Franchi?

"È sempre difficile parlare di infrastrutture e stadio, ma nel calcio c'è la parte sportiva e quella dell'infrastruttura e del futuro della società. Ci sono tante cose che ho letto, tante cose in giro anche sul New York Times in cui le archistar da ogni parte del mondo scrivono del monumento dello stadio: però scrivere è una cosa, la realtà è un'altra. L'altro giorno con la pioggia sembrava le Cascate del Niagara. Lo stadio fa vedere i 90 anni, è molto fragile. Noi siamo disposti a fare lo stadio nuovo, abbiamo detto sì alla proposta del Sindaco. Poi per il resto deve fare il comune. Comunque ho un'idea (sorride, ndr): si può fare un fondo e tutti quelli che scrivono dello stadio, le archistar, possono mettere i soldi per il comune. Vediamo se i soldi sono abbastanza per restaurare il Franchi".

Di che squadra sono tifoso?

"Della Fiorentina e dei New York Cosmos".