BARONE, Non sappiamo idee del Governo. Rocco..

Il direttore generale viola Joe Barone ha parlato al portale sportbusiness.com soffermandosi su come la Fiorentina stia affrontando questa difficoltà legata al coronavirus e come anche il settore del turismo a Firenze stia risentendo di questa fase: “L’ultima partita che abbiamo giocato ad Udine è stata svolta a porte chiuse ed è stata particolare per tutti: già allora nessuno sapeva cosa ne sarebbe stato del campionato. Ancora facciamo fatica a comprendere quali saranno le decisioni finali del Governo per quanto riguarda lo sport e i protocolli da adottare. Abbiamo molti dipendenti in società e stiamo prendendo alcune decisioni per il prossimo futuro per quanto riguarda i nostri affari. Sicuramente anche il calo del turismo a Firenze penalizzerà molto anche noi. Commisso? Il nostro presidente è un uomo molto trasparente con i tifosi e con i suoi dipendenti".