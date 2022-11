BARONE, Nico? Alcuni non sono qui mentalmente

Joe Barone ha parlato a DAZN prima della partita contro il Milan: "Voglio ringraziare tanto Ivan (Gazidis, ndr) perché fin dal nostro arrivo è stato un amico. Ci conosciamo dai tempi dell'MLS e gli faccio un grande in bocca al lupo, così come lo voglio fare a Dragowski: la Serie A lo aspetta. Partite come quella di oggi sono grandissime vetrine per noi, ci vuole attenzione ai dettagli. Se vogliamo lottare per l'Europa oggi è uno di quei passi che dobbiamo fare. Ci aspettiamo una bellissima partita e speriamo che vada bene per noi".

Su Nico Gonzalez cosa ha da dire?

"Non c'è nessuna riflessione, tutto il calcio europeo sta vivendo un periodo delicato. Ci sono alcuni che fisicamente sono qui e mentalmente stanno pensando al Mondiale… Ma parliamo della partita che è più importante".

La stagione?

"Non siamo contenti perché ci aspettavamo qualcosa in più. Però abbiamo avuto tanti infortuni e passato momenti difficili, voglio comunque fare i complimenti ai ragazzi che si sono ripresi. Li faccio a chi ha la mente qui… Abbiamo un mese e mezzo per lavorare dopo oggi, vediamo a gennaio cosa fare per affrontare al meglio la seconda parte del campionato".