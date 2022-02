BARONE JR, Rescisso il contratto con l'Ascoli

Giuseppe Barone, figlio del dg della Fiorentina Joe Barone, lascia l'Ascoli. Il direttore sportivo bianconero Marco Valentini oggi in conferenza stampa ha dischiarato infatti - secondo quanto riporta Picenotime.it -che le parti hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto, con il ragazzo che andrà a giocare in Nord America. Barone jr si era legato all'Ascoli nell'agosto scorso ma non ha mai avuto l'occasione di giocare (l'allenatore è Andrea Sottil), da qui la decisione di comune accordo.