Barone Jr: "A Firenze nella Pasqua dopo morte di Astori senza immaginare che avrei vissuto dolore simile"

Peter Barone, uno dei 4 figli dell'ex direttore generale della Fiorentina Joe Barone, scomparso nel marzo del 2024, ha voluto ricordare Davide Astori con un pensiero anche al padre. Nel 2021, quando la Fiorentina era già di proprietà di Rocco Commisso e suo padre ne era il dirigente più importante, Barone Jr condivise un post in ricordo dell'ex capitano in cui raccontava: "Sono stato a Firenze con i miei studenti nel periodo pasquale poco dopo la scomparsa di Astori. Camminando per le strade della città ho sentito il dolore dei suoi tifosi. Ho comprato la sua maglietta e mi sono sentito parte della famiglia viola. Non lo sapevo ma ora so cosa significa fare parte della famiglia viola. Ciao Davide".

Oggi Peter ha appunto ripostato quel pensiero aggiungendo "Ho condiviso questo post nel 2021 senza immaginare che avrei vissuto un dolore simile", alludendo ovviamente alla morte del padre.