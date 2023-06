BARONE, Jovic stasera può fare la differenza, ha qualità

FirenzeViola.it

Il dirigente Viola Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare del percorso della Fiorentina e della gara di questa sera: "Vedere questo pubblico è bellissimo".

Quanto è orgoglioso di essere qua?

"Questo è un orgoglio immenso per i ragazzi, per il mister, per lo staff. C'è tanto orgoglio anche per il popolo viola. Aver avuto queste tre finali, compresa la finale è un bel segnale".

Pregi di Italiano?

"Il modo di pressare, il modo di attaccare, il modo di tenere il gruppo. Stasera bisogna essere attenti sulla transizione. Sarà una partita combattuta".

Può essere la notte di Jovic?

"Penso che lui stasera può fare la differenza, ha le qualità".