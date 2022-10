BARONE, Chiedo ai tifosi di appoggiarci e stare uniti

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, prima della partita contro gli Hearts è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo una società molto unita e ovviamente si vede ogni giorno. Non siamo condizionati da niente e nessuno, siamo una società unita e lo trasmettiamo all'esterno. Stiamo passando un periodo molto difficile, in cui i risultati in campionato non arrivano, questo ci dispiace, per la tifoseria. Dispiace a me e anche a Commisso, stiamo lavorando ogni giorno per cercare di arrivare a fare gol e vincere le partite".

Avete chiesto a Italiano il perché di queste difficoltà a far gol?

"Certo. Se non si attacca, se non si fanno i tiri ovviamente c'è un problema. Ma è una situazione tecnica individuale al momento. Ci stiamo lavorando, chiedo alla tifoseria di appoggiarci, di essere uniti. Noi diamo il massimo ad ogni partita".