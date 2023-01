BARONE: "CENTRAVANTI NON ARRIVERÀ, CREDIAMO NEI NOSTRI. MA SUL MERCATO..."

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a Sportitalia in attesa della Supercoppa: "E' un momento importante per il nostro settore giovanile. Alberto Aquilani sta facendo un ottimo lavoro"

Casi Gonzalez e Amrabat? "Su Nico Gonzalez abbiamo ricevuto un'offerta da una squadra inglese ma l'abbiamo rifiutata. Per Ambrabat siamo convinti della squadra che abbiamo creato. Le cose in campionato non stanno andando benissimo ma crediamo nei nostri attaccanti. I risultati non sono ottimi e i tifosi, come noi, non sono contenti".

Arriverà un centravanti? "Un altro centravanti non arriverà perché stiamo lavorando ed abbiamo fiducia nei nostri giocatori ma sul mercato non si sa mai, se si creerà qualche occasione, vediamo gli ultimi giorni".



Pentito su Torreira? "No, era in prestito, abbiamo creduto tanto in Amrabat che era invece già un nostro giocatore. Le scelte si fanno con il mister e si è deciso così"



Crede nella corsa Europa e questione plusvalenze? "Crediamo in tante cose e siamo in tre competizioni, campionato Coppa e Conference, c'è tanto da giocare e i conti si fanno alla fine. Tutte le contestazioni e gli insulti si capiscono ma c'è un limite che è il rispetto verso proprietà e giocatori e non va superato. Per la Lega noi vogliamo dei cambiamenti per la trasparenza, ci sono tante squadre e domani ci ritroviamo per le riforme e la trasparenza



Viola Park? E' un orgoglio per tutta la tifoseria ma anche per il calcio. Questo significa avere visione e lasciare. L'obiettivo è avere giocatori cresciuti in casa



Italiano è in bilico in caso di sconfitte? E' il nostro allenatore e non è che perché le cose vanno male si deve cambiare ma biusogna stare vicini alla squadra e al mister e chiedo pazienza