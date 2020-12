BARONE/2, Credo ancora nei tre progetti. Il Franchi...

Il direttore generale viola, Joe Barone, ai microfoni della TGR Rai ha aggiunto anche altre parole, ribadendo che il gruppo è sotto esame tutti i giorni e che i progetti della Fiorentina restano sempre i tre iniziali, in cui lui ancora crede e lavora: "I ragazzi ogni giorno danno il massimo e tutti stiamo lavorando per creare un gruppo compatto. Il gruppo è sotto esame ogni giorno perché i risultati non ci sono e siamo in un periodo difficile ma ci siamo entrati noi e noi dobbiamo uscirne. I nostri progetti erano di portare la squadra al livello di Firenze e cioè un livello internazionale, di fare il centro sportivo in cui stiamo lavorando e lo stadio nuovo. Io ci credo ancora e ci lavoro ogni giorno ma è molto difficile. L'importante però è la sicurezza dei nostri tifosi. Siamo disposti a fare lo stadio se nuovo, altrimenti se il Comune vuole intervenire sul loro impianto, continueremo a pagare l'affitto".

