BARAK, L'eleganza fa divertire: Neymar l'emblema

Il centrocampista viola Antonin Barak attraverso il sito ufficiale della Fiorentina, ha spiegato cosa è per lui il concetto di "eleganza". L'ex Verona ha specificato che per lui l'eleganza è qualcosa che ti fa divertire, fare qualcosa che ti rimane dentro. Per il giocatore viola vedere una bella giocata o un bel gesto tecnico è qualcosa di importante e che personalmente trasmette tanto. Giocare con la testa, giocare col cuore, è questo che conta sia per i giocatori sia per i tifosi e per tutti coloro che amano fare questo lavoro. Avere eleganza per Antonin Barak significa avere qualcosa in più, facendo giocate non in maniera forzata, ma mettendoci qualcosa di proprio. Questi sono i tipi di giocatori che piacciono al regista della Fiorentina; egli si sofferma particolarmente sui giocatori brasiliani, che Antonin definisce l'emblema dell'eleganza calcistica, appellandosi al fuoriclasse Neymar. Barak inoltre esprime la sua preferenza per i giocatori mancini, come il connazionale oltre che suo compagno nella nazionale ceca Schick, con caratteristiche che i tifosi vogliono vedere: tecnica e visione di gioco. Ovviamente la bella giocata deve portare qualcosa alla squadra, e qui il centrocampista ceco ribadisce la non trascurabile importanza dei risultati. Tra le belle giocate con cui Barak ha affascinato la tifoseria viola da quando veste la maglia della Fiorentina, egli ricorda il gol in Coppa Italia contro la Sampdoria, oppure l'assist di tacco per Cabral nella partita della fase a gironi di Conference League contro il Riga.