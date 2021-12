BARAK, Ko nel riscaldamento: è out contro i viola?

Risentimento muscolare nel riscaldamento per il centrocampista del Verona Antonín Barák: l'ex Udinese, durante la sessione di tiri in porta prima dell'inizio della sfida contro il Torino, ha accusato un problema fisico ed è dunque indisponibile per il match odierno contro i granata. Da capire se Barak sarà in grado di recuperare per la gara di mercoledì pomeriggio contro la Fiorentina, ultimo impegno del 2021 per viola e gialloblù.