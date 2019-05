BANEGA, Si frattura tibia e perone dal benzinaio

Il dramma (tragi-comico) di Ever Banega si consuma al benzinaio. L'argentino del Valencia, fermo da alcune settimane per un problema muscolare, probabilmente ha finito la sua stagione per colpa di una distrazione. Mentre stava rifornendo di carburante la sua jeep, il mezzo si è mosso e gli ha schiacciato la caviglia. Banega non aveva messo il freno a mano. I medici del Valencia sospettano anche la frattura di tibia e perone: l'argentino sarà operato già oggi all'ospedale "Nou d'Octubre" e rischia diversi mesi di stop. Stasera comunque non avrebbe giocato contro il Barcellona ed era appena uscito dall'allenamento della squadra: o meglio, di quelli che non sono andati al Camp Nou.