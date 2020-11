BALOTELLI, Dg Franciacorta: Lo vedrei alla Viola

Intervistato da TMW, il direttore generale del Franciacorta Alessandro Marocchi ha parlato di Mario Balotelli, che dopo essere stato scaricato dal Brescia, ha cominciato ad allenarsi coi lombardi: “Cosa ha detto Mario sul suo futuro? Difficile che si sbilanci, non si lascia scappare niente. Quel che so è che ultimamente gli sono arrivate tantissime proposte, lui si sta prendendo il proprio tempo per ponderare bene su una scelta importante. A livello personale mi piacerebbe ammirarlo ancora in Italia, in Serie A. Non so perché ma mi ispirerebbe vederlo alla Fiorentina…”.