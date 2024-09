BALOTELLI, Brescia? Sbagliai a unire sentimenti e lavoro

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di DAZN Mario Balotelli è tornato sulla scelta di accettare il Brescia nel 2018: "Prima di Marsiglia ho avuto un'offerta allucinante, sproporzionata, dalla Cina. Lo dissi a Mancini, che all'epoca era allenatore della nazionale: mi spiegò che, se fossi andato a giocare così lontano, non avrebbe potuto convocarmi. Mi disse di restare in Europa e andai così a Marsiglia, dove feci otto gol in pochi mesi. Non potevano comprarmi e da lì sono rimasto senza squadra.

Sono stato male da lì, un accenno di depressione l'ho avuta: ho iniziato una serie di scelte sbagliate, ho deciso di venire a Brescia per amore ma ho sbagliato, affetti e lavoro non vanno associati. Poi sono stato fermo e sono andato a Monza, ma non mi ero allenato come ora quando ero senza squadra. Ho dovuto combattere tra me e me per continuare a giocare e non cedere alla tentazione di ritirarmi".