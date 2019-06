BALLI, Drago ok per i viola: è un "matto" propositivo

Lunga chiacchierata a TMW con Daniele Balli che da ex empolese ha parlato di vari calciatori che nell'ultima stagione hanno militato nella squadra azzurra per poi adesso spiccare il volo: "Dragowski? Ad Empoli ha fatto ottime cose trovando l'ambiente giusto. Ha stabilito il giusto rapporto col preparatore dei portieri e ha giocato partite eccezionali. Credo sia pronto per Firenze, è un... 'matto' propositivo. E' coraggioso, urla, determina negli allenamenti, con i piedi dà l'input per le ripartenze. Bennacer? Caratterialmente tosto, ha qualità e cattiveria silenziosa. Vede il gioco e fa girare la squadra. Lo paragono al primo Pizarro, ha anche un carattere simile ad altri cileni come lo stesso Pek".