BALLARDINI, Palladino? Tecnico flessibile e scaltro

Il tecnico Davide Ballardini ha parlato così di alcuni temi di attualità in casa viola: "La Fiorentina è lì, e con pieno merito. La dirigenza, lo staff e l’allenatore erano partiti con un’idea chiara, quella di giocare con la difesa a tre. Tuttavia, dimostrando grande intelligenza, hanno capito che quel sistema non valorizzava al meglio le caratteristiche della rosa. Raffaele Palladino si è rivelato un tecnico flessibile e scaltro, capace di adattarsi senza rigidità.

Ora la squadra gioca bene, è competitiva e ha tutte le carte in regola per togliersi grandi soddisfazioni. Quanto alla coppia Kean-Retegui in Nazionale, è un’opzione interessante, ma non semplice. Sono entrambi prime punte e, sebbene in alcune situazioni possano giocare insieme, partire con il doppio centravanti sarebbe complicato.