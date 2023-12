BALATA, Serie B vetrina per i giovani italiani

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Stiamo lavorando su tante cose, su un miglioramento della tecnologia produttiva ad esempio, ma vogliamo dare a tutto il movimento una spinta di maggiore qualità e competitività, speriamo di riuscirci e di avere la collaborazione di tutti". Così il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, parlando a Radio Sportiva riguardi ai progetti e ai traguardi del suo mandato. "Dall'introduzione della Var al portare il campionato in giro per il mondo, dal creare una vetrina per i giovani italiani, all'investire nella tecnologia e nei social, siamo riusciti a fare tante cose", ha sottolineato.

Sul fronte stadi, Balata ha sollecitato "l'aiuto dal legislatore per rendere più fluide e veloci le pratiche burocratiche", mentre a suo giudizio le proprietà straniere "portano novità e sfida, mentalità diverse che vanno accompagnate affinché possano comprendere le nostre tradizioni e idee, la passione che anima le competizioni italiane". Balata, infine, ha annunciato che è allo studio un intervento per rendere più spettacolare la formula dei playoff: "Ne stiamo parlando all'interno della Lega, vogliamo coinvolgere ancora di più i tifosi e le generazioni più giovani", ha spiegato il presidente della Lega B. (ANSA).