BAIANO, Difficile sostituire Vlahovic: forse con Lucca

L'ex attaccante viola Ciccio Baiano ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: “Non penso che Vlahovic andrà via a gennaio, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. In questo momento sta facendo la cosa più difficile per un attaccante: confermarsi dopo l’exploit. Da quando ha iniziato a segnare per ora Dusan non si è mai fermato. Come si sostituisce? Sostituire un ragazzo del 2000 già così completo è difficile. Il nome di Lucca, che si fa spesso ultimamente, in prospettiva può essere un nome che lo avvicina.

Su Raspadori e Scamacca: "Sul primo c’è l’Inter che lo sta monitorando da un bel po’. Di Scamacca se ne parla da tanti anni e adesso sta dimostrando di essere un giocatore maturo. Secondo me sono pronti per una piazza più grande, però bisogna capire il prezzo del loro cartellino: non ci dimentichiamo che l’anno scorso Scamacca alla prima vera stagione in Serie A valeva già sui 20 milioni. Adesso non penso che valga meno di 35 milioni di euro.

Sulla classifica: "La Fiorentina deve stare attenta a non farsi prendere dall’entusiasmo: un passo alla volta senza dimenticarsi da dove viene questa squadra negli ultimi anni. La Fiorentina oggi ha una forza mentale ben maggiore rispetto a tre mesi fa, e questo è il principale segno di miglioramento dalla squadra di Italiano. Contro la Salernitana, anche dopo un inizio non brillantissimo, io ho avuto la sensazione che non ci sarebbe stata partita. Vero che la Salernitana non deve essere un indice di paragone per la Fiorentina, ma la gara di sabato ha fatto vedere molte cose di quanto è cresciuta la squadra di Italiano”.