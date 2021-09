BAGNI, A Spalletti: "Turnover in coppa per i viola"

L'ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato a Radio Marte del momento degli azzurri, prossimi avversari della Fiorentina, presentando anche il big match di domenica al Franchi: "Il Napoli è temuto da tutti. Se non si nasconde Spalletti perché devono farlo i tifiosi? Giocare contro il Napoli è difficilissimo, è una delle squadre migliori ma ce ne sono altre, come Milan e Inter, che possono vincere il campionato. La Fiorentina? Per me è la sorpresa del campionato. In vista della partita di domenica contro i viola Spalletti dovrà attuare un turnover totale con lo Spartak giovedì sera, perché la Fiorentina può mettere in difficoltà il Napoli per le caratteristiche della squadra e la bravura di Italiano".