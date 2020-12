BACCONI, Sassuolo? Ecco come affrontarlo. Ribery...

Adriano Bacconi, match analyst ed esperto di tattiche, ha parlato del gioco del Sassuolo: "Il Sassuolo è una squadra cerca di lavorare sulla propria identità. Conosco De Zerbi, ha idee precise. Ha un possesso palla anche noioso e estenuante ma ogni giocatore sa cosa fare, così la squadra con questo fraseggio sa far cadere in questa rete l'avversario e colpirlo con le verticalizzazioni. Ci vuole pazienza e non bisogna pressarlo troppo alto perché pagheresti alla distanza, devi sfruttare gli errori aspettandolo nella linea mediana. Il Sassuolo quando avanza ed incontra una linea difensiva bassa, se perde la palla diventa vulnerabile. Grande squadra e difesa? I neroverdi subiscono poco, tengono palla e gli avversari fanno fatica a sviluppare gioco offensivo. L'atteggiamento di De Zerbi però non varrà in una grande squadra dove invece tutti l'aspetteranno. Comunque ora non è facile fargli gol perché significherebbe padronanza del possesso palla perciò consiglio alla Fiorentina di avere pazienza e non aggredirli nella loro area, bisogna cercare di fare il loro gioco senza necessità di fare subito il passaggio rischioso. Ribery ama il fraseggio, se è a posto anche dal punto di vista psicologico può fare la differenza, ha intelligenza tattica. L'impressione è che sia frustrato dalla mancanza di rendimento suo e della squadra rispetto alle aspettive perciò ora deve cercare la semplicità. De Zerbi o Juric? Codificano entrambi le situazioni gioco ma questa è l'unica cosa che li accomuna. Juiric cerca la superiorità numerica dietro, va ad aggredire alto".