B.VALERO, La Spagna ha lavorato molto sui giovani. Domani...

Ospite ai microfoni di Rai Radio 1, durante la trasmissione, “Tutto l’Europeo minuto per minuto”, l’ex viola Borja Valero ha parlato così dell’imminente finale tra la “sua” Spagna e l’Inghilterra: “Favoriti per la finale? Anche noi spagnoli siamo parecchio scaramantici. Meglio volare basso, stare tranquilli e provare a mettere in campo quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo dimostrato di avere un gioco veramente bello ed efficace. Prima avevamo tantissimo palleggio, adesso abbiamo un gioco un po’ più verticale e giocatori che sanno fare l’uno contro uno. Quella di de la Fuente è una Nazionale che è migliorata molto”.

Sui punti deboli della squadra: “Quando le squadre si mettono dietro, la Spagna fa un po’ più di fatica. I contropiedi possono essere molto pericolosi, con i difensori centrali esposti all’uno contro uno in campo aperto. Domenica dovremo essere molto attenti”.

Su Yamal e i giovani: “sta facendo sognare un paese intero, è incredibile vederlo così maturo a quell’età. C’è dietro un grandissimo lavoro: noi abbiamo sofferto un periodo simile a quello dell’Italia attuale negli anni ’90, dove la Nazionale aveva un gruppo non adatto per competere. Abbiamo lavorato molto bene nei settori giovanili e dopo anni si vedono i frutti. Faccio un esempio personale: dopo la Primavera ho fatto tre anni nelle squadre C e B del Real Madrid per crescere ancora. In Italia sicuramente non sarei mai arrivato in Serie A. La mia storia è la dimostrazione che la pazienza e la crescita all’interno delle squadre intermedie possono fare la differenza. Bisogna assumersi più responsabilità e lavorare meglio a livello giovanile, in Italia i talenti ci sono sempre stati”.