B. DORTMUND, Continua a seguire Dragowski e Nübel

Il Borussia Dortmund cerca un portiere poiché il club tedesco, riporta Sport 1, non sarebbe del tutto soddisfatto del rendimento di Roman Burki. Fra i nomi sondati c'è quello di Bartlomiej Dragowski della Fiorentina. La lista comprende anche diversi altri nomi, tra cui Alexander Nübel. Lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione, che sia in prestito o a titolo definitivo. Nella settimana passata l'agente del portiere ha dichiarato: "Non può esserci un altro anno come questo, perché giocare per un giovane giocatore è fondamentale".