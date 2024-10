B. BEATRICE, In arrivo un docufilm sulla vita dell'ex viola

FirenzeViola.it

Come riporta il Corriere di Arezzo, è in fase di sviluppo un docufilm su Bruno Beatrice, ex calciatore della Fiorentina, grazie all'impegno del figlio Alessandro, che ha dedicato anni alla ricerca della verità sulla morte del padre. Il progetto esaminerà dettagliatamente la vita di Bruno e le circostanze legate alla sua morte, avvenuta nel 1987 a causa di una leucemia linfoblastica acuta. Alessandro sostiene che questa leucemia sia stata causata da un ciclo “killer” di raggi X erroneamente prescritti per curare una pubalgia.

La famiglia Beatrice chiede giustizia, non solo per Bruno, ma anche per altre "morti sospette" nel calcio, potenzialmente collegate al doping. Massimo Anselmi, presidente dell’Arezzo Calcio femminile, si è unito al progetto, esprimendo il suo supporto per una battaglia a favore di uno sport pulito. Alessandro ha annunciato che ci sono novità significative sulla vicenda di suo padre, che saranno incluse nel docufilm, atteso per essere presentato a Coverciano nei prossimi mesi.