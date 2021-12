AZMOUN, Vicino il rinnovo con lo Zenit. Le italiane...

Lo Zenit ha intenzione di rinnovare il contratto di Sardar Azmoun, centravanti iraniano che va in scadenza il prossimo 30 di giugno. Per questo c'è un tentativo di forcing da parte dei club biancazzurro che, però, non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento. Negli scorsi mesi ci sono stati corteggiamenti di Bayer Leverkusen e Lione, al momento non più piste calde. Come sono tiepide le possibilità di vederlo in Italia, con Atalanta e Roma che avevano chiesto informazioni mesi fa. In passato l'attaccante è stato anche accostato alla Fiorentina.