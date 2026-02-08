Attesa per Rugani. Finora sempre a parte, mirino sul Como ma con cautela

La settimana che inizia domani sarà quella di Daniele Rugani. A fare il punto sulle condizioni del difensore della Fiorentina è La Nazione, scrivendo che l'ex Juve non è ancora al meglio per via dell'infortunio patito il 20 dicembre scorso nel match contro la Roma e non ha mai avuto modo di lavorare in gruppo dopo il suo trasferimento a Firenze. Dunque, la speranza di Paolo Vanoli e del suo staff è che il classe ’94, a partire da oggi - con la seduta di scarico che si terrà nel pomeriggio al Viola Park -, possa gradualmente riprendere ad allenarsi assieme alla squadra.

In questi giorni Rugani ha lavorato sempre a parte seguendo un percorso specifico, volto al reintegro in gruppo senza prendere rischi. Il mirino è sulla gara di sabato prossimo contro il Como ma la lesione di secondo grado al gemello mediale della gamba destra è stato un problema non di poco conto e per di più, oltre ad essere di per sé un infortunio molto fastidioso in cui è facile ricadere, ha riguardato un giocatore che non aveva avuto alcuna continuità sul campo (prima del ko pre-natalizio, Rugani aveva collezionato 220’ nei precedenti quattro mesi di campionato e 101’ in Champions League). Dunque solo nel corso della settimana lavorativa a Bagno a Ripoli sarà più chiaro quante effettive chances avrà a disposizione per guadagnarsi intanto la prima convocazione in viola, dopo la tribuna di ieri sera nel match con il Torino.