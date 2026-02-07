Harrison: "È frustrante non vincere ma ne usciremo. Vanoli è passionale"
Ai canali ufficiali della Fiorentina parla Jack Harrison dopo il pari con il Torino: "Ovviamente siamo arrabbiati. Abbiamo tanta qualità e siamo un grande club ma abbiamo sbagliato sui due gol. Però c'è tanto di positivo da portarci a casa. Abbiamo creato buone occasioni. Il momento è duro ma io non vedo l'ora di uscirne con carattere. Dobbiamo solo pensare alla prossima partita e giocare insieme come una squadra. Allora ne potremo uscire".
Alla fine è arrivato un pareggio.
"È frustrante ma è il calcio e dobbiamo solo fare in modo che non succeda di nuovo. Dobbiamo essere sicuri di recuperare i punti perduti".
La prossima è contro il Como.
"Un'altra bella partita ma ovviamente per noi ogni sfida è importante. Dobbiamo provare a portare a casa punti".
Alla fine ha parlato con il mister?
"Vanoli è passionale e non capisce come mai negli ultimi minuti prendiamo questi gol. Ma la sua energia la mettiamo in campo, ci manca poco per fare meglio".
