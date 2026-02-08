Derby emiliano all'ora di pranzo: le formazioni ufficiali di Bologna-Parma

La domenica di campionato si apre come al solito col match dell'ora di pranzo, stavolta rappresentato dal derby emiliano Bologna-Parma. Due squadre provenienti da momenti diversi e con obiettivi di classifica distanti, ma oggi separate da appena sette punti. Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Dallinga, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.