ATTACCO, Le cifre per strappare Lucca all'Udinese

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa dell'ufficialità di Kean, continua dal parte della Fiorentina la ricerca per un altro attaccante, soprattutto se dovesse essere ceduto Nzola. Uno dei nomi seguiti dal club viola è Lorenzo Lucca, giocatore dell'Udinese, già seguito dalla Fiorentina quando il giocatore si fece notare in B al Pisa ma fu poi ceduto all'Ajax.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il club friulano al termine di questa stagione ha riscattato il suo cartellino dal Pisa per una cifra di 8 milioni di euro e per lasciarlo partire vuol mettere a bilancio una plusvalenza. Le parti non hanno ancora trovato la quadra, ma la sensazione è che di fronte ad una proposta da 12-13 milioni di euro possa arrivare il via libera per il suo trasferimento in riva all'Arno.