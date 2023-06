ATLETICO, Oltre ad Amrabat nel mezzo piace Hojbjerg

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Atletico Madrid al lavoro sul mercato. Nel mirino c’è Pierre Emile Hojbjerg del Tottenham. Contatti in corso tra le parti, è il preferito per il centrocampo in vista della prossima stagione. Saranno giorni importanti per arrivare ad una possibile fumata bianca, scrive Tuttomercatoweb. In questo senso c'è considerare anche l'interesse della squadra del Cholo per Amrabat, dato che uno potrebbe escludere l'altro.