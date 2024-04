ATALANTA, Si rivede Scalvini: già pronto per la Viola?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista non solo della prossima gara di campionato ma soprattutto della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina di mercoledì prossimo: Giorgio Scalvini è tornato ad allenarsi in parte in gruppo dopo l’infortunio al bicipite femorale rimediato in Napoli-Atalanta del 30 marzo. Nell’allenamento pomeridiano oggi, Giorgio Scalvini ha lavorato sia individualmente che in gruppo. Recupero in vista della Viola? Lo riporta Calcioatalanta.it.