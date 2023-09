ATALANTA, Scamacca: forse rientro prima della sosta

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 25 SET - Le tempistiche fluide del recupero di Gianluca Scamacca, sotto terapie in sede a Zingonia, lasciano aperta l'ipotesi di un rientro prima della prossima pausa per le Nazionali. Il centravanti dell'Atalanta, lesionatosi il semimembranoso della coscia sinistra due domeniche fa a Firenze, potrebbe tornare ad allenarsi in tempo per essere convocabile contro la Lazio per l'ottava giornata l'8 ottobre, dopo aver saltato, oltre a Rakow e Cagliari, anche Verona, Juventus e Sporting Lisbona. Gasperini in vista dell'infrasettimanale al "Bentegodi" ha comunque altetnative tra i 20 giocatori di movimento. Davanti, con De Ketelaere punto fermo, possono ruotare il titolare Lookman, Muriel e Miranchuk.

Rispetto al quinto turno Holm può rubare minutaggio a Zappacosta a destra, mentre dietro e in mezzo sono finora a utilizzo pieno in campionato sia Scalvini, con Toloi pronto a dargli il cambio, che De Roon, con Ederson o Adopo pronti ad affiancare Koopmeiners in caso di scelta di Pasalic tra le linee. Contro il Verona difficile vedere più di due cambi dal 1': martedì la rifinitura pomeridiana. (ANSA).