ATALANTA, Kolasinac rientra a Bergamo. Zaniolo...

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Dea sta preparando la sfida di domenica 15 settembre alle ore 15 contro la Fiorentina al Gewiss Stadium e per l'occasione l'allenatore orobico spera di recuperare alcuni dei giocatori infortunati. Nelle ultime ore ha fatto rientro a Bergamo il difensore Sead Kolasinac, tornato dal ritiro della Nazionale bosniaco e autore di lavoro individuale a Zingonia. Lavoro personalizzato e individuale anche per Nicolò Zaniolo e Ibrahim Sulemana, alle prese coi rispetti percorsi di rientro dagli infortuni. Solo terapie, invece, per i giocatori ancora lontani dal rientro ovvero Berat Djimsiti, Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca.